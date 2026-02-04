Юта обыграла Индиану, Лейкерс разгромили Бруклин, Голден Стейт проиграл Филадельфии
Оклахома победила Орландо, Детройт выиграл у Денвера
около 3 часов назад
НБА. Регулярный чемпионат
Вашингтон — Нью-Йорк — 101:132 (22:38, 23:34, 26:30, 30:30)
Вашингтон: Керрінгтон 14, Миддлтон 12, Сарр 11 + 9 подборов, Джордж 8, Кулибали 3 – старт; Райли 17, Джонсон 14, Бегли 11, Купер 9, Шемпени 2, Лабиссьер 0, Хилл 0.
Нью-Йорк: Бриджес 23, Брансон 21, Ануноби 19, Таунс 19 + 15 подборов, Харт 4 + 7 подборов + 7 передач – старт; Шемет 14, Хукпорти 12 + 9 подборов, Кларксон 12, Диавара 5, Колек 3 + 6 передач, Джонс 0, Джемисон 0.
Детройт — Денвер — 124:121 (32:27, 37:23, 24:30, 31:41)
Детройт: Каннингем 29 + 10 передач + 5 потерь, Д. Робинсон 20, Дюрен 19 + 13 подборов, Харрис 11, Томпсон 10 – старт; Стюарт 11, Грин 7, Холланд 7, Дженкинс 6, Левер 4.
Денвер: Дж. Мюррей 32 + 8 передач, Йокич 24 + 15 подборов + 5 потерь, Вотсон 17, К. Браун 6, Пикетт 0 – старт; Стротер 15 + 8 подборов, Валанчунас 11 + 11 подборов, Б. Браун 10, Хардэуэй 6, Ннаджи 0.
Индиана — Юта — 122:131 (32:25, 24:31, 33:40, 33:35)
Индиана: Уокер 24 + 8 потерь, Ферфи 14 + 7 подборов + 6 передач, Джонс 12 + 8 передач, Хафф 12, Шеппард 8 – старт; Джексон 24, Джексон 11 + 10 подборов, Томпсон 11, Питер 6.
Юта: Маркканен 27, Бэйли 19, Колльер 17 + 22 передачи, Филиповски 16 + 16 подборов, Вильямс 14 – старт; Сенсабо 20, Михайлюк 18.
Бруклин — Лейкерс — 109:125 (23:45, 17:24, 34:31, 35:25)
Бруклин: Портер 21 + 10 подборов, Дьомин 11 + 6 потерь, Клекстон 10, Траоре 7, Клауни 6 – старт; Шарп 19 + 14 подборов, З. Вильямс 17, Томас 8, Вольф 7, Сараф 3, Пауэлл 0.
Лейкерс: Джеймс 25 + 7 передач, Дончич 24 + 5 потерь, Ларевия 18, Эйтон 7 + 8 подборов, Смарт 6 – старт; Ривз 15, Хейс 9, Вандербилт 6, Хатимура 5, Джеймс-младший 4, Кнехт 4, Тимми 2, Винсент 0, Клебер 0.
Майами — Атланта — 115:127 (23:33, 27:34, 31:31, 34:29)
Майами: Ларссон 18, Фонтеккьо 18, Адебайо 16 + 14 подборов, Гарднер 14, Митчелл 4 + 10 передач – старт; Хакес 21 + 8 подборов, Уэйр 9 + 8 подборов, Якучионис 5, Йович 5, Янг 3, Смит 2, Джонсон 0.
Атланта: Джонсон 29 + 11 подборов + 11 передач, Александер-Уокер 19 + 7 передач, Рисаше 7 + 7 подборов, Дэниелс 2, Колоко 2 – старт; Макколлум 26, Киспер 13, Кеннард 12, Ньюэлл 8, Гуйе 6, Уоллес 3.
Даллас — Бостон — 100:110 (29:32, 15:20, 23:34, 33:24)
Даллас: Флегг 36 + 9 подборов + 6 передач, Калеб Мартин 13, Кристи 10, Гэффорд 10 + 12 подборов, Маршалл 9 + 8 подборов – старт; Харди 7, Пауэлл 4, Томпсон 4, Сиссе 4, Немхард 3, Келли 0.
Бостон: Браун 33 + 11 подборов, Уайт 11 + 8 передач, Хаузер 11, Кета 8 + 8 подборов, Шайерман 3 + 7 подборов – старт; Притчард 26 + 7 передач, Гарза 16, Гонсалес 2, Волш 0.
Милуоки — Чикаго — 131:115 (39:24, 38:28, 28:37, 26:26)
Милуоки: Кузма 31 + 10 подборов + 6 передач, Роллинз 21 + 7 подборов + 10 передач, Грин 17, Тернер 15, Кофи 2 – старт; Трент 15, Нэнс 15 + 8 подборов, Симс 9 + 9 подборов, Энтони 4, Джексон 2, Т. Адетокумбо 0.
Чикаго: Бузелис 22 + 5 блок-шотов, Уайт 21 + 10 подборов, Досунму 17 + 8 передач, Смит 16, Окоро 9 – старт; Уильямс 17, Терри 6, Кавамура 5 + 7 передач, Олбрич 2 + 7 подборов.
Оклахома-Сити — Орландо — 128:92 (39:14, 29:27, 26:27, 34:24)
Оклахома-Сити: Гилджес-Александер 20 + 9 передач, Дорт 18, Холмгрен 16 + 10 подборов, Гартенштайн 12 + 10 подборов + 10 передач, Уоллес 5 – старт; Джо 22, К. Уильямс 11 + 7 подборов, Виггинс 9, Карузо 6, Джейлин Уильямс 5 + 9 подборов, Янгблад 2, Дженг 2.
Орландо: Саггс 20 + 6 передач, Банкеро 17, Блэк 10, Картер 9 + 7 подборов, Бейн 7 – старт; Пенда 11, М. Вагнер 8, Ховард 7, да Силва 3, Ричардсон 0, Айзек 0, Джонс 0.
Голден Стейт — Филадельфия — 94:113 (32:31, 23:27, 16:26, 23:29)
Голден Стейт: Сантос 13, Муди 12, Хорфорд 10, Подземски 8, Др. Грин 6 + 7 подборов – старт; Спенсер 13 + 5 потерь, Мелтон 10 + 6 передач, Пост 10, Хилд 9, Ричард 3, Пейтон II 0, Леонс 0, Джексон-Дэвис 0.
Филадельфия: Эджкомб 25 + 7 подборов + 7 передач, Убре 15, Макси 14, Драммонд 12 + 12 подборов, Барлоу 10 – старт; Уотфорд 16 + 8 подборов, Бона 11 + 7 подборов, Граймс 10, Уокер 0, Маккейн 0, Эдвардс 0, Брум 0.
Портленд — Финикс — 125:130 (41:30, 31:37, 22:34, 31:29)
Портленд: Грант 23, Шарп 19, Холидей 15 + 6 передач + 5 потерь, Клинган 14 + 15 подборов, Камара 13 + 11 подборов – старт; Р. Уильямс 14 + 8 подборов, Сиссоко 12, Уэсли 10, Крейчи 5, Лав 0.
Финикс: Гиллеспи 30 + 10 передач, Аллен 24, Уильямс 24 + 12 подборов, Брукс 11, О'Нил 11 + 7 подборов – старт; Гудвин 16 + 10 подборов + 5 перехватов, Игодаро 8 + 6 передач, Данн 6, Ливерс 0, Буэй 0.