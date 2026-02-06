Юта уступила Атланте, Даллас проиграл Сан-Антонио, победы Лейкерс и Голден Стейт
Шарлотт выиграл у Хьюстона, Торонто разбили Чикаго
около 2 часов назад
НБА. Регулярный чемпионат
Орландо Мэджик — Бруклин Нетс — 118:98;
Детройт Пистонс — Вашингтон Уизардс — 117:126;
Атланта Хокс — Юта Джаз — 121:119;
Торонто Рэпторс — Чикаго Буллз — 123:107;
Хьюстон Рокетс — Шарлотт Хорнетс — 99:109;
Даллас Маверикс — Сан-Антонио Спёрс — 123:135;
Финикс Санз — Голден Стэйт Уорриорз — 97:101;
Лос-Анджелес Лейкерс — Филадельфия Сиксерс — 119:115.