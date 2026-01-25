Юта уступила Майами, Лейкерс выиграли у Далласа, Чикаго проиграл Бостону
Кливленд был сильнее Орландо, Филадельфия уступила Нью-Йорку
около 13 часов назад
НБА. Регулярный чемпионат
Шарлотт – Вашингтон 119:115 (35:34, 31:24, 27:23, 26:34)
Шарлотт: Миллер 21 + 10 подборов + 6 передач + 5 потерь, Болл 20 + 11 передач, Бриджес 20, Книппел 16, Диабате 11 + 14 подборов – старт; Секстон 9, Колкбреннер 8, Грин 6, Джеймс 6, Г. Вильямс 2.
Вашингтон: Джонсон 26, Сарр 24, Керрингтон 15 + 8 передач, Джордж 11 + 8 подборов + 7 передач, Райли 7 – старт; Шемпени 15 + 11 подборов, Воткинс 11 + 6 перехватов, Бренем 3, Купер 3, Хилл 0.
Филадельфия – Нью-Йорк 109:112 (34:34, 30:26, 13:30, 32:22)
Филадельфия: Эмбиид 38 + 11 подборов, Макси 22 + 6 передач, Эджкомб 14, Убре 14 + 7 подборов, Джордж 9 – старт; Барлоу 4, Граймс 4, Бона 2, Вотфорд 2.
Нью-Йорк: Брансон 31 + 6 передач, Ануноби 23 + 7 подборов, Харт 10 + 13 подборов + 7 передач, Таунс 10, Бриджес 9 – старт; Шемет 12, Макбрайд 9, Робинсон 6 + 10 подборов, Хукпорти 2, Ябуселе 0.
Орландо – Кливленд 105:119 (23:25, 25:30, 22:27, 35:37)
Орландо: Банкеро 27, Бейн 20, Блек 16, Картер 11, Саггс 9 + 6 передач – старт; М. Вагнер 13, Ричардсон 4, Пенда 3, Битадзе 2, Силва 0.
Кливленд: Митчелл 36 + 9 передач, Тайсон 17, Э. Мобли 13 + 7 подборов, Уэйд 10, Аллен 8 – старт; Проктор 12, Томлин 9, Болл 6 + 8 подборов, Портер 4, Брайант 4.
Чикаго – Бостон 114:111 (30:28, 22:30, 36:27, 26:26)
Чикаго: Уайт 22 + 7 передач, Вучевич 16 + 7 подборов + 6 передач, Бузелис 14 + 8 подборов, Смит 14 + 9 подборов, Окоро 12 – старт; Хертер 12, Досунму 10, Вильямс 10, Гидди 4 + 8 подборов + 10 передач + 5 потерь.
Бостон: Браун 33 + 8 подборов, Уайт 15 + 7 подборов + 7 передач, Притчард 10 + 7 передач, Хаузер 8, Вильямс 2 – старт; Саймонс 21, Волш 7, Кета 6, Гарза 4, Гонсалес 3, Шайерман 2.
Даллас – Лейкерс 110:116 (28:37, 24:28, 35:14, 23:37)
Даллас: Кристи 24, Маршалл 21 + 11 подборов, Калеб Мартин 17, Флегг 16 + 7 подборов + 6 передач, Пауэлл 0 + 7 подборов – старт; Вильямс 20, Томпсон 6, Гэффорд 2, Вашингтон 2, Нембхард 2, Робинсон-Эрл 0.
Лейкерс: Дончич 33 + 8 подборов + 11 передач + 5 потерь, Джеймс 17 + 8 подборов, Смарт 13 + 7 подборов, Ларевия 13, Эйтон 9 + 11 подборов – старт; Хатимура 17 + 8 подборов, Вандербилт 8, Хейс 6, Винсент 0, Тимми 0.
Юта – Майами 116:147 (34:35, 18:38, 37:35, 27:39)
Юта: Джордж 19, Нуркич 17 + 10 подборов + 12 передач, Бейли 12, Михайлюк 8, Уильямс 5 – старт; Сенсабо 23, Коллиер 16 + 9 передач, Филиповский 9, Клейтон 5, Андерсон 2.
Майами: Адебайо 26 + 15 подборов, Ларссон 20, Виггинс 17 + 6 передач, Пауэлл 13 + 6 передач, Якучионис 12 – старт; Йович 23, Фонтеккио 14, Хакес 9 + 7 подборов, Смит 6 + 10 подборов + 5 перехватов, Джонсон 5, Гарднер 2.
