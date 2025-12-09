Загкліс сообщил, когда стартует НБА Европа
Генсек FIBA назвал реалистичную дату запуска
около 1 часа назад
Генеральный секретарь FIBA Андреас Загклис рассказал о планах запуска НБА Европа. Слова функционера привел портал Eurohoops.
По словам Загклиса, к этой дате должны получить все возможные разрешения.
«Необходимы формальные разрешения от НБА и Центрального бюро FIBA, однако октябрь 2027 года выглядит вполне достижимым сроком. Это станет идеальным завершением чемпионата мира в Дохе и одновременно стартом нового проекта, который способен существенно усилить европейский клубный баскетбол».
Ранее исполнительный директор НБА Европа Джордж Айвазоглу сообщил, что лига будет включать команды из 7 стран и 12 городов: Лондон, Манчестер, Рим, Милан, Барселона, Мадрид, Париж, Лион, Берлин, Мюнхен, Афины, Стамбул. 8 из них — города Евролиги.
