Запорожье победило Кривбасс в Суперлиге
Брекстон Лавінгс стал героем матча, набрав 25 очков
5 минут назад
В рамках Суперлиги Украины по баскетболу Запорожье на домашней площадке обыграло Кривбасс со счетом 92:87.
Самым результативным игроком стал форвард Запорожья Бракстон Ловингс, который набрал 25 очков, добавив 6 подборов и 3 передачи.
Хозяева отыгрались после слабого первого периода, выиграв второй и третий, а в четвертом закрепили преимущество.
Запорожье – Кривбасс 92:87 (21:28, 24:18, 21:19, 26:22)
Запорожье: Ловингс 25 + 6 подборов + 3 передачи + 3 перехвата, Мэтьюз 20 + 6 подборов + 4 передачи + 3 перехвата + 2 блок-шота - 3 потери, Лещина 18 + 11 подборов, Эйса 15 + 10 подборов - 4 потери, Буц 11 + 4 блок-шота — старт, Величко 2, Климанов 1, Киктев 0
Кривбасс: Хилл 19 + 10 подборов + 6 передач + 5 перехватов, Пикок 18 + 5 подборов + 3 передачи, Скира 12 - 4 потери, Водолазский 11 + 4 передачи, Бибиков 3 — старт, Триколенко 21 + 8 подборов, Бречка 3, Коротченко 0, Нагорный 0, Кобилинский 0