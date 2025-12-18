Жальгіріс проиграл Анадолу Эфес, Баскония победила Монако
Бавария уступила АСВЕЛу, Виртус разгромил Партизан
около 23 часов назад
Евролига. 16-й тур
Жальгирис — Анадолу Эфес — 64:87 (17:28, 18:9, 16:26, 13:24)
Жальгирис: Уильямс-Госс 11, Франсиско 10 + 5 передач, Бирутис 9, Улановас 9 + 6 подборов, Тубелис 6 + 6 подборов, Сервидис 5, Райт 4, Браздейкис 3, Слева 3, Гидрайтис 2, Ло 2,
Анадолу Эфес: Свайдер 18, Порье 14 + 6 подборов, Лойд 12, Бобуа 9, Джонс 8, Вайлер-Бебб 7 + 13 передач, Мутаф 5, Смитс 5 + 5 подборов, Хазер 4, Кординье 4, Йилмаз 1
АСВЕЛ — Бавария — 76:74 (15:22, 27:16, 9:24, 25:12)
АСВЕЛ: Эртель 15, Уотсон 14 + 6 передач, Траоре 11 + 6 подборов, Сельяш 9, Де Коло 8, Харрисон 8, Ндияйе 5 + 3 блок-шота, Масса 4, Лайти 2
Бавария: Диннуиди 15 + 5 передач, Йович 12 + 3 перехвата, Майк 10, Фойгтманн 9 + 5 подборов, Обст 8, Да Силва 7, Лучич 6, Габриэль 5, Хессуп 2
Партизан — Виртус — 68:86 (19:24, 18:16, 15:23, 16:23)
Партизан: Браун 15, Вашингтон 14, Фернандо 10 + 7 подборов, Бонга 9 + 6 подборов, Маринкович 9, Калатес 7 + 6 подборов + 5 передач, Милтон 4, Джонс 0 + 2 перехвата
Виртус: Эдвардс 20, Олстон 14 + 5 перехватов, Морган 14 + 5 передач, Диуф 9, Ньянг 8, Смалайгич 7, Хеккет 5, Акеле 4 + 5 подборов, Пайола 2 + 2 перехвата, Джаллоу 2 + 6 подборов, Вильдоза 1 + 3 передачи
Баскония — Монако — 85:73 (17:14, 26:20, 19:21, 23:18)
Баскония: Луваву-Кабарро 19 + 7 подборов, Форрест 17 + 5 передач, Ховард 12, Радзевичюс 12 + 5 подборов, Спаньоло 9, Симмонс 6, Диоп 4 + 8 подборов, Фриш 3 + 5 подборов, Курцч 2 + 6 подборов, Оморуи 1
Монако: Джеймс 21 + 5 подборов + 5 передач, Тайс 10 + 7 подборов, Миротич 9, Диалло 9, Окобо 8, Бегарин 6, Штразель 4, Хейз 3, Блоссомгейм 2, Тарпи 1
