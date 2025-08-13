Олег Гончар

Баскетбольный клуб Каунас Жальгирис объявил о прекращении сотрудничества с турецкой клиникой эстетической стоматологии Lema Clinic из-за ее связей с лицами, поддерживающими Россию в войне против Украины. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Сотрудничество, начатое 11 августа, было остановлено еще до фактического старта после того, как стало известно о связях клиники с государством-агрессором. Решение о расторжении контракта было принято незамедлительно, хотя юридические формальности заняли некоторое время.

Клуб признал ошибку в выборе партнера, не оценив должным образом его деятельность и маркетинговую стратегию. Жальгирис подчеркнул, что бизнес-подход Lema Clinic не соответствует ценностям клуба.

Жальгирис неоднократно поддерживал Украину, проводил благотворительные кампании и выделял средства на помощь украинским организациям, демонстрируя четкую позицию против российской агрессии.