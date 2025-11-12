Олег Гончар

В дебютном матче отбора к чемпионату Европы-2027 женская сборная Украины обыграла Черногорию со счётом 71:65. Не повлияла на результат и отсутствие травмированной Дарьи Дубнюк, которая выбыла на длительное время.

Матч начался с преимущества Украины, хотя первую четверть выиграли всего с разницей в два очка. Во второй Черногория перехватила инициативу и повела в счёте.

После большого перерыва украинки вернули контроль и сначала уверенно выиграли третью четверть, а в четвертой не отдали победу.

Лидерами стали Мириам Уро-Нилье (20 очков) и Алина Ягупова (12 очков, 11 ассистов, 9 подборов).

Черногория – Украина 65:71 (16:18, 18:15, 13:21, 18:17)

Украина: Алексейчик 8 + 4 перехвата, Ягупова 12 + 9 подборов + 11 передач, Филевич 4 + 5 подборов, Уро-Нилье 20 + 5 подборов, Юркевичус 15 + 15 подборов – старт; Ляшко 7, Бойко 3, Лапхан 2, Панчук 0, Ковтун 0