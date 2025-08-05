Звезда сборной Украины рассказал об интересе от двух клубов Евролиги
Ковляр все же выбрал Будучность
около 1 часа назад
Разыгрывающий сборной Украины Александр Ковляр в интервью ФБУ рассказал об интересе со стороны клубов Евролиги:
Было общение с литовским Жальгирисом, французским Парижем. С Парижем разговор был несколько серьёзнее, но где-то не удалось сойтись в плане нюансов по контракту и предложению. Это в основном не зависело от меня, я имел разговор с тренером, но не хотел ждать ещё один месяц. Получил хорошее предложение от Будучности – это сильная команда, которая играет в хорошей лиге. По моему мнению, АВА-лига в этом году войдёт в топ-3 европейских чемпионатов. Я не спешу, понимаю, что мне надо развиваться как игроку, работать, быть скромным парнем.
Расписание матчей сборной Украины в преквалификации ЧМ-2027.
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