Денис Седашов

Олимпийская чемпионка по биатлону Юлия Джима начнет новый соревновательный сезон с выступлений на Кубке IBU. Об этом в комментарии Суспільне Спорт сообщил президент Федерации биатлона Украины Иван Крулько.

36-летняя спортсменка пропустит первые этапы Кубка мира и в настоящее время продолжает подготовку по индивидуальному плану. Возвращение опытной биатлонистки в основную команду будет зависеть непосредственно от ее спортивной формы.

Если мы увидим, что есть результат, то подключим её на Кубок мира. Иван Крулько

Отметим, что последний раз Юлия Джима выступала на этапах Кубка IBU еще 14 лет назад — в сезоне-2012/13.

Крулько переизбрали президентом Федерации биатлона Украины.