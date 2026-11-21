Крульку переизбрали президентом Федерации биатлона Украины
Второй срок продлится до ноября 2030 года
Действующий глава Федерации биатлона Украины (ФБУ) Иван Крулько остается на своей должности на второй срок, который продлится до ноября 2030 года. Должность первого вице-президента также сохранил Андрей Дериземля. Сообщает Суспільне Спорт.
Выборная конференция ФБУ состоялась в субботу, 21 ноября. Голосование проходило на безальтернативной основе — Крулько был единственным зарегистрированным кандидатом. Из 86 делегатов конференции в голосовании приняли участие 75 человек, и все они единогласно поддержали переизбрание действующего президента.
Иван Крулько возглавляет украинский биатлон с 14 ноября 2022 года, когда сменил на этом посту Владимира Брынзака.
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