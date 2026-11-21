Денис Седашов

Действующий глава Федерации биатлона Украины (ФБУ) Иван Крулько остается на своей должности на второй срок, который продлится до ноября 2030 года. Должность первого вице-президента также сохранил Андрей Дериземля. Сообщает Суспільне Спорт.

Выборная конференция ФБУ состоялась в субботу, 21 ноября. Голосование проходило на безальтернативной основе — Крулько был единственным зарегистрированным кандидатом. Из 86 делегатов конференции в голосовании приняли участие 75 человек, и все они единогласно поддержали переизбрание действующего президента.

Иван Крулько возглавляет украинский биатлон с 14 ноября 2022 года, когда сменил на этом посту Владимира Брынзака.

Тренерский штаб назвал составы женской и мужской сборной Украины на Кубок мира и Кубок IBU.