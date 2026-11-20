Денис Седашов

Международный союз биатлонистов (IBU) официально подтвердил, что спортсмены из России и Беларуси не будут участвовать в международных соревнованиях в новом сезоне. Об этом говорится в пресс-релизе организации, опубликованном накануне старта Кубка мира.

Вопрос возможного возвращения представителей стран-агрессоров рассматривался на заседании Исполнительного совета IBU. Функционеры заслушали информацию от специальной мониторинговой группы, которая следит за ситуацией вокруг отстраненных национальных федераций.

По итогам обсуждения Исполнительный совет постановил, что оснований для смягчения санкций нет.

Тренерский штаб назвал составы женской и мужской сборной Украины на Кубок мира и Кубок IBU.