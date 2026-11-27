Сергей Разумовский

В финском Контиолахти завершилась женская индивидуальная гонка второго этапа Кубка мира по биатлону сезона 2026/27. Лучший результат среди представительниц сборной Украины показала Елена Городная – она финишировала на 42-й позиции.

Украинская биатлонистка безошибочно прошла первый огневой рубеж, но далее допустила промах на второй стрельбе. Еще одну мишень Городная не закрыла на четвертом рубеже. В итоге ее стрелковый показатель составил 0+1+0+1, а отставание от победительницы – 5 минут 14,5 секунды. До зачетной зоны спортсменке не хватило двух позиций.

Второй среди украинок стала Кристина Дмитренко. Первую стрельбу она завершила без промахов, но на трех следующих рубежах заработала по одной штрафной минуте. Ее результат – 0+1+1+1 и 55-е место с отставанием 6 минут 12,4 секунды.

Дебютантка взрослого Кубка мира Татьяна Тарасюк финишировала 67-й. Два промаха биатлонистка допустила на втором огневом рубеже, тогда как остальные стрельбы прошла чисто. Итоговый результат Тарасюк – 0+2+0+0, а отставание от лидерки составило 7 минут 3,4 секунды.

Анастасия Меркушина завершила гонку на 93-й позиции. Украинка шесть раз не попала в мишени: по одному промаху на первой и второй стрельбах и по два – на третьей и четвертой. Ее стрелковый показатель – 1+1+2+2, отставание – 9 минут 52,9 секунды.

Победу в индивидуальной гонке одержала шведка Эльвира Эберг. Она совершила один промах, но все равно опередила ближайшую преследовательницу на 22,7 секунды. Серебряную медаль завоевала представительница Финляндии Соня Лайнамо, которая закрыла все 20 мишеней. Тройку призеров дополнила француженка Жюлия Симон, которая также прошла дистанцию без штрафа.

Кубок мира. Контиолахти. Индивидуальная гонка, женщины

Эльвира Эберг (Швеция, 0+1+0+0) – 41:47,9 Соня Лайнамо (Финляндия, 0+0+0+0) – +22,7 Жюлия Симон (Франция, 0+0+0+0) – +35,4

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42. Елена Городна (0+1+0+1) – +5:14,5

55. Кристина Дмитренко (0+1+1+1) – +6:12,4

67.Татьяна Тарасюк (0+2+0+0) – +7:03,4

93. Анастасия Меркушина (1+1+2+2) – +9:52,9