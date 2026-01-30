Олег Гончар

Немецкая биатлонистка Франциска Пройс объявила, что сезон 2025/26 годов станет для нее последним в профессиональном спорте. Таким образом, 31-летняя спортсменка планирует поставить точку в карьере после зимних Олимпийских игр.

Пройс подходит к финальному этапу выступлений в статусе действующей обладательницы Большого хрустального глобуса — общий зачет Кубка мира она выиграла по итогам сезона 2024/25. Это достижение стало одним из значимых в ее карьере и подчеркнуло стабильность немки на дистанции сезона.

За 13 лет выступлений на уровне Кубка мира Пройс одержала 15 побед, пять из которых — в личных гонках, а также 52 раза поднималась на пьедестал. На чемпионатах мира она завоевала 11 медалей в разных дисциплинах.

Последним крупным стартом в карьере Франциски станут зимние Олимпийские игры 2026 года, которые пройдут в Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля. После этого биатлонистка планирует завершить выступления на профессиональном уровне.