Олег Гончар

Гренландская биатлонистка Укалек Астри Слеттемарк резко высказалась в адрес президента США Дональда Трампа, комментируя американскую политику в отношении Гренландии, сообщает Le Parisien.

Слеттемарк заявила, что Трамп не понимает культуру и общественный строй Гренландии. По её словам, она занимается спортом и тренируется с оружием холостыми патронами, но не может игнорировать политиков, которые, по её мнению, оперируют опасными идеями и угрозами.

Биатлонистка назвала риторику Трампа безумной, подчеркнув, что никогда не понятно, являются ли его заявления провокацией или серьёзными намерениями.

Дональд Трамп – полный идиот. Он не понимает нашей культуры и того, какое общество существует в Гренландии. Укалек Астрі Слеттемарк

Также спортсменка ответила на вопрос о возможной акции протеста во время зимних Олимпийских игр-2026. Она предположила, что любое публичное заявление может закрыть ей въезд в США, однако отметила, что в текущих обстоятельствах это её не останавливает. По словам Слеттемарк, главное желание жителей Гренландии — жить в мире и спокойствии, без политического давления.