Денис Седашов

21-летняя украинская биатлонистка Татьяна Тарасюк, которая по итогам прошлого сезона стала лучшей юниоркой страны, поделилась впечатлениями от перехода на взрослый уровень накануне своего дебюта на Кубке мира.

По словам спортсменки, она трезво оценивала конкуренцию в национальной команде и не строила завышенных ожиданий перед началом сбора. Об этом сообщает Суспільне Спорт.

Я ни на что не надеялась и ни о чем не думала. Хорошо понимаю, что такое взрослый спорт: как бы я ни выступала в юниорах, это совсем другой уровень. Девушки в команде очень сильные, поэтому у меня были минимальные ожидания. Хотелось приехать сюда. Татьяна Тарасюк

Одним из самых ярких моментов предсезонной подготовки для украинки стала очная дуэль на дистанции с призером Олимпийских игр чешкой Терезой Воборниковой.

Одним из самых ярких моментов предсезонной подготовки для украинской спортсменки стала очная дуэль на дистанции с призером Олимпийских игр, чешкой Терезой Воборниковой. Татьяна Тарасюк

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