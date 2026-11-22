Денис Седашов

Президент Федерации биатлона Украины Иван Крулько очертил ключевые цели национальных команд на этап Кубка мира сезона-2026/27.

По итогам предыдущей кампании 2025/26 мужская и женская сборные Украины потеряли представительство в пять спортсменов в личных гонках Кубка мира. Для женской команды сокращение квоты до четырех биатлонисток стало худшим показателем за последние 21 год, тогда как мужская сборная выступит в таком формате во второй раз за три года.

По словам главы федерации, приоритетом для украинской команды станет возвращение пятой лицензии и борьба за высокие позиции. Слова приводит Суспільне Спорт.

Это наша цель, потому что пять участников, а не четыре, — это один дополнительный человек, которого можно тестировать на высочайшем уровне. Поэтому восстановление квоты является нашей целью, но еще, безусловно, цели — это попадание в первую десятку, на пьедестал. Они не отменяются и стоят у нас на повестке дня. Иван Крулько

Крулько переизбран президентом Федерации биатлона Украины.