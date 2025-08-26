Мандзин: «Готовлюсь к ключевым вызовам олимпийского сезона»
Виталий хочет провести соревновательный год стабильно
около 2 часов назад
Фото: biathlon.com.ua
Биатлонист сборной Украины Виталий Мандзин в интервью IBU высказался о сезоне-2025/26:
Я понимаю уровень ответственности олимпийского сезона и готов к нему. Думаю, по сравнению с прошлым годом, у меня уже есть определенная психологическая база, и это то, на что я могу полагаться. Но я все еще считаю себя относительно новичком в биатлоне на взрослом уровне и знаю, что есть над чем работать. Поэтому я морально готовлюсь к полноценному, стабильному сезону, чтобы показать сильные результаты и быть готовым к ключевым вызовам этого года.
Сборная Украины назвала состав на олимпийский сезон.
