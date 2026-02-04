Призер Олимпийских игр и десятикратная чемпионка мира по биатлону Жюлья Симоин поделилась ожиданиями от зимней Олимпиады-2026, которая пройдет в Италии. Слова спортсменки приводит RMC Sport.

Симоин призналась, что предстоящие Игры ассоциируются у нее с теми Олимпиадами, которые она смотрела в детстве. По ее словам, соревнования 2018 и 2022 годов не полностью соответствовали ее представлениям об олимпийской атмосфере, тогда как Италия производит совершенно иное впечатление.

Француженка подчеркнула особую страсть итальянцев к биатлону и зимним видам спорта в целом, что, по ее мнению, должно создать уникальное настроение для спортсменов.

Церемония открытия зимних Олимпийских игр-2026 состоится 6 февраля, а первые соревнования начнутся 4 февраля.

Напомним, перед Олимпиадой Симоин признали виновной в кражах и мошенничестве с банковскими картами.