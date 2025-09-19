Йоханнес Бё сломал руку на футбольном турнире
Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону получил травму на любительском турнире в Норвегии
около 1 часа назад
Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону Йоханнес Бё в Instagram заявил, что получил перелом руки во время футбольного турнира
Перелом руки точно не был в планах на футбольном турнире в субботу. Но я стараюсь относиться к этому с улыбкой и верю, что восстановление пройдет быстро. В этом году на поле уже не вернусь, но надеюсь успеть восстановиться к началу моего первого охотничьего сезона. Душа немного беспокоится, однако свежий воздух придает сил
В августе Бё, завершивший карьеру в биатлоне после сезона 2023/24, присоединился к футбольной команде «Вингер» в шестом дивизионе Норвегии. Травма может отложить его футбольные планы, но Йоханнес остается оптимистом, готовясь к охотничьему сезону.
Напомним, ранее Йоханнес Бё расплакался перед своим последним стартом.
