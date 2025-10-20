Олег Гончар

Апелляционный трибунал IBSF частично отменил решение Конгресса федерации от сентября 2025 года о запрете участия российских спортсменов в международных соревнованиях.

Запрет теперь распространяется только на тех, кто не соответствует критериям МОК для индивидуальных нейтральных атлетов (INA) на Олимпийские игры-2026. При этом трибунал отклонил просьбу Федерации бобслея России о немедленном допуске ко всем турнирам IBSF.

Исполнительный комитет IBSF соберется 21 октября, чтобы обсудить решение и дальнейшие шаги.

Ранее Конгресс IBSF тайным голосованием запретил россиянам участие в нейтральном статусе, что делало невозможной квалификацию на Олимпиаду. Россияне отстранены от соревнований IBSF с 2022 года из-за войны в Украине.