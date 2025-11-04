Олег Гончар

Украинец Александр Гриців готовится к очередной защите титула WBC Francophone в бриджервейте. 26-летний львовянин, известный мощными нокаутами, встретится с 38-летним кременчужанином Сергеем Радченко.

Бой во Львове станет главным событием вечера профессионального бокса, организованного промоутерской компанией K.O. Promotions.

Гриців не знает поражений, а последний бой в сентябре завершился молниеносным нокаутом чеха Пейсара в первом раунде на благотворительном турнире в Шептицком.

У Александра 11 побед, из которых 7 — досрочные. Радченко, наоборот, стремится к реваншу после майского поражения от Кевина Лерены за полноценный титул WBC в той же весовой категории — бой остановили в поздних раундах. В августе он бросил вызов Александру Усику.

В андеркарде зрители увидят выступления других украинских проспектов: Евгения Розлуцкого, Арсена Резниченко, Марата Григоряна, Романа Гаврилюка и Василия Ткачука. Шоу обещает быть благотворительным — часть средств пойдет на поддержку ВСУ.