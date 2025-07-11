Известный тренер разобрал слабые стороны Усика
Сенченко признался, что не видит пробелов у украинца
37 минут назад
Известный украинский тренер Вячеслав Сенченко в интервью sport-express.ua ответил на вопрос, в чем видит слабые стороны Александра Усика (23-0, 14 KO):
Трудно оценить слабые стороны у человека, которого никто не победил. Если бы были явные слабые стороны, то ими бы уже воспользовались соперники. А так. Как они не могут его одолеть, то, наверное, таких явных слабых сторон у него нет. Удары по корпусу? Ну Тайсон Фьюри пробивал, Джошуа пытался, но никто так и не смог нанести Усику вреда, сбить дыхание этими ударами. Поэтому это только разговоры.
В защите не вижу у него ошибок. Он классно работает в обороне, «на ногах», он подвижный. Мне интересен бой будет, потому что Дюбуа изменился. Британец стал сильнее за счет психологического состояния после победы над тем же Джошуа. Он будет более мотивирован во втором бою с Усиком, чем в первой схватке.