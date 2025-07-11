Денис Седашов

Экс-чемпион мира и тренер Вячеслав Сенченко в интервью sport-express.ua поделился ожиданиями от боя между абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе Александром Усиком (23-0, 14 КО) и обладателем титула IBF Даниэлем Дюбуа (22-2, 21 КО).

По словам Сенченко, британец выберет агрессивную тактику:

Дюбуа будет пытаться нокаутировать Усика. От него стоит ожидать активного прессинга — он будет работать первым номером, забирать центр ринга, сокращать дистанцию и пробивать в корпус и апперкотами. В'ячеслав Сенченко

Также он прокомментировал возможную отставку Усика после этого боя:

Может ли Александр завершить карьеру после поединка с Дюбуа? Всё возможно. Но если он сам говорит, что осталось два боя, то, скорее всего, так и будет. В'ячеслав Сенченко

Напомним, объединительный бой за звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе состоится 19 июля на стадионе Уэмбли в Лондоне.

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