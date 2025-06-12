Альварес и Кроуфорд дали интервью Пирсу Моргану: видео
Стало известно, когда выйдет полный выпуск с участием звезд бокса
6 минут назад
Канело и Кроуфорд / Фото - SN
Обладатель титула WBA в первом среднем весе американец Теренс Кроуфорд (41-0, 31 КО) и абсолютный чемпион во втором среднем весе Сауль Альварес (63-2-2, 39 KO) дали интервью известному британскому журналисту Пирсу Моргану.
Полный выпуск Piers Morgan Uncensored с участием боксёров выйдет 21 июня на YouTube.
Ранее интервью Пирсу дали Александр Усик и Даниель Дюбуа.
Сначала сообщалось, что бой пройдет 12 сентября, однако позже поединок перенесли на 13 сентября. После этого появилась информация, что вечер бокса проведут в старую дату 12 сентября и будут транслировать на Netflix.