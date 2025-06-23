Владимир Кириченко

Билл Хейни, тренер и отец бывшего абсолютного чемпиона мира Девина Хейни (31-0, 15 КО), для YSM Sports Media поделился ожиданиями от боя между обладателем титула WBA в полусреднем весе американцем Теренсом Кроуфордом (40-0, 31 КО) и абсолютным чемпионом во втором среднем весе мексиканцем Саулем Альваресом (63-2-2, 39 КО).

«С Кроуфордом нельзя играть. Он никого не боится. Он (Альварес – прим.) не слишком велик для Кроуфорда. Так что прекратите эти разговоры. Кроуфорд – лучший боец в мире. Послушайте, Канело будет сильно побит».

Бой состоится 13 сентября на Элледжент Стэдиум в Лас-Вегасе. Трансляция поединка будет доступна на Netflix.

Напомним, на кону мегафайта Канело – Кроуфорда будет стоять пояс The Ring стоимостью 188 тысяч долларов.