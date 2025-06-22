Американский нокаутер назвал ключевой фактор реванша Усик – Дюбуа
Миллер призывает не списывать Даниэля со счетов
около 2 часов назад
Фото: K2 Promotions
Джаррелл Миллер (26-1-2, 22 KO) поделился ожиданиями от второго поединка Александра Усика (23-0, 14 KO) и Даниэля Дюбуа (22-2, 21 KO). Слова американца приводит fightnews.info:
Я считаю, что Дюбуа однозначно добавил после поединка. Может ли он вытащить этот бой? Я думаю, что определенно может. Все зависит от того, сколько топлива осталось у Усика, сможет ли он переиграть Дюбуа. Я считаю, что это в любом случае отличный бой, и пусть победит сильнейший.
Напомним, что Усик прекратил сотрудничество с промоутером.