Владимир Кириченко

Легендарный американский боксер Рой Джонс-младший поделился своим мнением о досрочной победе абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика (24-0, 15 КО) в реванше с Даниэлем Дюбуа (22-3, 21 КО).

Джонс считает, что Дюбуа вряд ли мог продолжить этот поединок после своего второго падения. Цитирует Роя secondsout.com.

«Бросьте. Усик остановил Дюбуа в первом бою джебом. Даниэль знает, что Усик знает, что он, наверное, мог подняться после джеба, но не сделал этого. Думаете, он поднимется после левого оверхенда? Мог бы это сделать? Возможно, но он показал, что не такой человек».

Напомним, на шоу в Лондоне Усик нокаутировал Дюбуа в 5-м раунде.

Статистика ударов в реванше Усик – Дюбуа: Александр превзошел британца