Владимир Кириченко

Энди Ли, тренер временного чемпиона WBO в супертяжелом дивизионе новозеландца Джозефа Паркера (36-3, 24 KO) и экс-чемпиона Тайсона Фьюри (34-2-1, 24 КО), для iFL TV поделился мыслями о возможных боях своих подопечных против абсолютного чемпиона Александра Усика (24-0, 15 КО).

Хотели бы вы увидеть Фьюри снова на ринге против Усика?

«Да, я бы хотел. Но я бы хотел, чтобы Джо (Паркер - прим.) получил шанс первым».

WBO санкционировала этот бой. Как вы думаете, состоится ли бой с Джозефом Паркером?

«Мы так долго пытались получить бой за титул чемпиона мира. Это было так неприятно. Никто не может отрицать, что он заслуживает своего шанса.

Очевидно, Усик в отпуске, нужно подождать его возвращения. У них есть 30 дней, чтобы провести переговоры. Ему просто нужно драться. То ли с Усиком, то ли с следующим претендентом. Кто это может быть? С кем ему драться? Ему больше не с кем драться. Разве что за вакантный титул, тогда кто угодно может быть претендентом. Кто мог бы быть претендентом? Хргович, если он победит? Мозес, если он победит? Диллиан Уайт, если он победит?».

Напомним, накануне WBO санкционировала бой Паркера и Усика.