Владимир Кириченко

Международная боксерская федерация (IBF) назначила промоутерские торги по финальному элиминатору в супертяжёлом дивизионе между кубинцем Фрэнком Санчесом (25-1, 18 КО) и нигерийцем Эфе Аджагбой (20-1-1, 14 КО). Об этом сообщает BoxingScene.

Торги должны состояться 5 августа. Сторонам не удалось договориться о бое в течение отведённого им времени, но они ещё могут это сделать до 5 августа.

Если один из боксёров откажется от поединка, то он вылетит из топ-10 рейтинга IBF и не сможет участвовать в течение 6 месяцев в боях, санкционированных организацией.

Победитель этого поединка станет обязательным претендентом на титул, которым владеет абсолютный чемпион Александр Усик (24-0, 15 КО).

В первом бою в октябре 2021 года Санчес победил Аджагбу единогласным решением судей.

Напомним, накануне WBO санкционировала бой Паркера и Усика.