Американский тренер: «Усик – первый номер P4P, а Канело я бы поставил в нижнюю часть топ-10»
Джексон отметил выдающиеся достижения украинца
около 2 часов назад
Фото: Getty Images
Американский тренер Джон Дэвид Джексон рассказал, кого считает лидерами рейтинга боксеров независимо от весовой категории. Слова наставника приводит vringe.com:
Я искренне верю, что номер один — это Усик. Послушайте, для бойца подняться в категорию выше и сражаться с этими большими парнями, и драться так, как он это делает, и побеждать их — он не от этого мира. Я считаю, он номер один в pound-for-pound. Я бы сказал, что Кроуфорд номер два. А Канело я бы поставил внизу топ-10. Кроуфорд находится наверху с Усиком, но Усик сейчас номер один.
Флойд Мейвезер не считает Александра Усика лучшим боксером мира.
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