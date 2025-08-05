Красюк рассказал о причинах прекращения сотрудничества с Усиком
Все очень секретно
около 3 часов назад
Известный украинский промоутер Александр Красюк для World Boxing News рассказал, почему прекратил сотрудничество с абсолютным чемпионом мира в тяжелом дивизионе Александром Усиком (24-0, 15 КО).
«Я почув момент. Це было правильное время, чтобы уйти. Я хотел, чтобы Усик стал трёхкратным абсолютным чемпионом, и сказал, что останусь пожизненным промоутером двукратного абсолютного чемпиона».
На просьбу прояснить больше информации, Красюк ответил:
«Я собираюсь это сделать. Но оставлю это для своих мемуаров».
Усик и Красюк прекратили сотрудничество за месяц до боя с Даниэлем Дюбуа, в котором украинец одержал победу нокаутом в 5-м раунде.
Напомним, Красюк высказался о потенциальном поединке украинца с Джейком Полом.