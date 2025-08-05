Красюк: «Рядом будут бездельники, которые будут снова толкать Усика на ринг»
Промоутер хочет, чтобы абсолютный чемпион завершил карьеру
13 минут назад
Фото: Matchroo
Бывший промоутер Александра Усика (24-0, 15 KO) Александр Красюк признался, что хочет завершения карьеры украинца. Функционера цитирует fightnews.info:
Я больше не представляю, как Усик дерется, по крайней мере, в боксе. Он уже все доказал, больше ничего не может получить. Безусловно, рядом будут бездельники, которые будут подталкивать его снова на ринг. Как друг, я сделаю все возможное, чтобы убедить его завершить карьеру.
Флойд Мейвезер не считает Усика лучшим боксером мира.