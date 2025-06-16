Амир Хан сделал неожиданный прогноз на мегабой Канело – Кроуфорд
Звездный британец сделал анализ будущего поединка
около 2 часов назад
Бывший чемпион мира британец Амир Хан для talkSPORT поделился мыслями о поединке между своими бывшими соперниками, обладателем титула WBA в первом среднем дивизионе американцем Теренсом Кроуфордом (41-0, 31 КО) и абсолютным чемпионом во втором среднем весе мексиканцем Саулем Альваресом (63-2-2, 39 KO).
«У Кроуфорда есть мастерство, сила и хорошая подвижность. Он очень точен в своих действиях, до сантиметра. Честно говоря, его работа ног впечатляющая. Боксёрский интеллект – фантастический.
В Канело я мог попасть легче, а Кроуфорда я не мог бить так легко. Он был очень крепким, очень ловким, очень внимательным. Он был внимательным ко всему. В то время как Канело я мог поймать в любой момент. И я нанёс ему несколько хороших ударов. Но дело в том, что у Канело есть сила, которой у Кроуфорда нет.
Я думаю, что с точки зрения тайминга для Кроуфорда всё идеально. Потому что Канело уже не тот боец, каким он был, когда я с ним сражался. И если посмотреть на его последние несколько боев, то его часто ловят, он часто получает удары. А такой хороший боксер, как Кроуфорд, может его победить и перебоксировать.
Кроуфорд не так неосторожен, когда дело доходит до открытых, чистых ударов. Конечно, я был другим, когда оказался в той ситуации, я был совсем другим. Потому что я был бойцом, у которого было слишком много смелости, шел в бой, имел слишком много сердца, и меня ловили. Теренс более ловкий, его не поймают.
Так что если Кроуфорд не пропустит сильного удара, легко выиграет бой».
Напомним, Кроуфорд в последнем поединке, который состоялся 3 августа 2024 года в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США), разделил ринг с представителем Узбекистана Исраилом Мадримовым (115-113, 115-113).
Альварес, в свою очередь, в последнем поединке, который состоялся 4 мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), победил единогласным решением судей Уильяма Скулла. В результате Канело вернул себе звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе.
Мегафайт между Кроуфордом и Канело пройдет 12 сентября на стадионе Allegiant Stadium в Лас-Вегасе.