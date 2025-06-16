Бывший чемпион мира британец Амир Хан для talkSPORT поделился мыслями о поединке между своими бывшими соперниками, обладателем титула WBA в первом среднем дивизионе американцем Теренсом Кроуфордом (41-0, 31 КО) и абсолютным чемпионом во втором среднем весе мексиканцем Саулем Альваресом (63-2-2, 39 KO).

«У Кроуфорда есть мастерство, сила и хорошая подвижность. Он очень точен в своих действиях, до сантиметра. Честно говоря, его работа ног впечатляющая. Боксёрский интеллект – фантастический.

В Канело я мог попасть легче, а Кроуфорда я не мог бить так легко. Он был очень крепким, очень ловким, очень внимательным. Он был внимательным ко всему. В то время как Канело я мог поймать в любой момент. И я нанёс ему несколько хороших ударов. Но дело в том, что у Канело есть сила, которой у Кроуфорда нет.

Я думаю, что с точки зрения тайминга для Кроуфорда всё идеально. Потому что Канело уже не тот боец, каким он был, когда я с ним сражался. И если посмотреть на его последние несколько боев, то его часто ловят, он часто получает удары. А такой хороший боксер, как Кроуфорд, может его победить и перебоксировать.

Кроуфорд не так неосторожен, когда дело доходит до открытых, чистых ударов. Конечно, я был другим, когда оказался в той ситуации, я был совсем другим. Потому что я был бойцом, у которого было слишком много смелости, шел в бой, имел слишком много сердца, и меня ловили. Теренс более ловкий, его не поймают.

Так что если Кроуфорд не пропустит сильного удара, легко выиграет бой».