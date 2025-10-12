Олег Гончар

В Шеффилде (Англия) супертяжеловес Дэвид Аллен (24-8-2, 19 КО) уступил Арсланбеку Махмудову (21-2, 19 КО).

Махмудов сразу перешел в атаку, демонстрируя размашистые и мощные удары, но имел проблемы с дистанцией. Аллен в ответ контратаковал на старте и пережидал атаки за блоком, планируя дождаться, когда силы покинут соперника.

Во втором раунде Аллен начал боксировать первым номером, нависая над соперником, чтобы ограничить его размах ударов, и активизировался ударами по корпусу. Махмудов в ответ начал постоянно клинчевать.

Пятый раунд стал хорошим для Аллена, который затем поспешно развивал успех, позволив Махмудову атаковать с удобной дистанции.

В седьмом раунде Махмудов получил штраф за клинчи. В девятом Аллен потряс соперника и бросился добивать, но россиянин выдержал.

В одиннадцатом раунде Аллен провалился и позволил сопернику доминировать, а в двенадцатом Махмудов рисковал, и это оправдалось.

Результатом боя стала победа россиянина единогласным решением судей: 115:111, 116:110, 117:109.

Напомним, ранее победу нокаутом в начале боя одержал украинец Карен Чухаджян.