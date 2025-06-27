Боб Арум, сопромоутер обладателя титулов WBC Continental Americas и WBA International во втором среднем весе Кристиана Мбилли (28-0, 23 КО), для The Ring рассказал, убедит ли победа его клиента над поляком Мачеем Сулецким (33-3, 13 КО) звездного мексиканца Сауля Альвареса (63-2-2, 39 КО) разделить с ним ринг.

«Конечно, нет. Канело ничего не выиграет от боя с ним (с Мбилли – прим.). Если он победит Кроуфорда, то будет искать относительно легких соперников.

Я считаю, что Мбилли особенный. Он действительно хороший боксер, сильный, с хорошим ударом, у него отличное подбородок и большое будущее.

Мы организуем для него хорошие поединки. Я не думаю, что Канело останется в этой весовой категории. Если Канело победит Кроуфорда, чего я не ожидаю, он будет искать легких соперников, завершится его контракт [с Riyadh Season], он заработает денег и завершит карьеру.

Он не собирается рисковать. Я думаю, что Мбилли победит Канело. Считаю, что [Давид] Бенавидес победит Канело. Я думаю, что Канело уже не тот, каким был раньше».