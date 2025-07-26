Олег Шумейко

Известный украинский тренер Леонид Лоивский в интервью sport-express.ua ответил, стоило ли Василию Ломаченко провести ещё один бой:

Ломаченко – выдающийся спортсмен. У него фантастическое боксерское IQ – лучшее в мире на сегодняшний день. Мы не знаем точного состояния его здоровья, но он провёл очень много поединков.

Конечно, хотелось бы увидеть его ещё раз на ринге. Тем более, что в последних боях к нему относились не совсем справедливо. Думаю, это тоже сыграло свою роль. Но главная причина завершения карьеры – накопленные травмы.

Слышал, что у него серьёзные проблемы со спиной.

Если бы Ломаченко был не украинцем, а американцем – как бы сложилась его карьера?

Думаю, что он раньше перешёл бы в профессионалы. Был бы значительно популярнее, получал бы совсем другие гонорары и рекламу.

Напомним, что WBO обязала Александра Усика провести защиту титула.