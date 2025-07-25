Легендарный американский промоутер Боб Арум для Fight Hub TV поделился мыслями о владельце титула WBC в легком весе Шакура Стивенсона (24-0, 11 КО).

«Шакур – один из лучших боксеров. Люди говорят, что он техничный боксер. Он больше, чем просто техничный боксер. Он великолепный боксер. С годами и накоплением боев люди поймут, что его чрезвычайно трудно победить.

Я не был удивлен тем боем против Уильяма Сепеды и тем, как он его прошёл, потому что я всегда очень высоко оценивал Шакура и его способности. Я думаю, что если не будет проблем с весом, он будет доминировать в легком весе на протяжении многих лет».