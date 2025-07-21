Обидчик Ломаченко ответил, сможет ли кто-то победить Усика
Александр на вершине пищевой цепи?
около 1 часа назад
Теофимо Лопес / Фото - mmafighting.co
Владелец титула WBO в первой полусредней весовой категории американец Теофимо Лопес (22-1, 13 КО) для Seconds Out прокомментировал победу абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе украинца Александра Усика (24-0, 15 КО) над бывшим обладателем титула IBF Даниэлем Дюбуа (22-3, 21 КО).
С кем должен драться дальше Усик?
«Это не имеет значения. Он на вершине пищевой цепи, на вершине P4P».
Его может кто-то победить?
«Никто не победит Усика. Он трижды абсолютный чемпион мира».
Напомним, на шоу в Лондоне Усик нокаутировал Дюбуа в 5-м раунде.
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