Промоутер и менеджер Дин Вайт, младший брат Диллиана Вайта (31-3, 21 КО), поделился мыслями о реванше между обладателем титулов WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе украинцем Александром Усиком (23-0, 14 КО) и чемпионом IBF британцем Даниелем Дюбуа (22-2, 21 КО).

«Александр Усик – это просто сумасшедший боец. Очень технический. Возможно, лучший в нашей эре. Дюбуа – английский боец, так что я, конечно, буду болеть за него.

Но послушайте, об Усике ничего плохого не скажешь. Он побеждал лучших из лучших – и в любителях, и в профи. Так что думаю, в субботу ночью… Он уже стареет. Возможно, его догонит «отец время». Но кто знает?

Я наблюдал за ним – он многое сделал для бокса, он замечательный амбассадор Украины, и то, что он делает – это впечатляет. Так что я желаю ему удачи. И Дюбуа – тоже. Пусть победит сильнейший.

Мы готовы ко всему – к зрелищу, к жесткому бою, к эмоциям. Когда ты приходишь на Уэмбли, на большое шоу – все фанаты выходят, и это делает ночь невероятной.

Они кричат, скандируют «Усик», или чье-то другое имя – и это прекрасно. Мурашки по коже, заряжает атмосферу. Все с нетерпением ждем субботней ночи».