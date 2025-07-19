Дюбуа: «Как Усик посмел говорить такое?»
Даниэль получил дополнительную мотивацию взять реванш у украинца
около 1 часа назад
Фото: K2 Promotions
Чемпион IBF Даниэль Дюбуа (22-2, 21 KO) вспомнил события после первого поединка с Александром Усиком (23-0, 14 KO). Слова британца приводит sport.ua:
Помню, что после нашего боя он начал говорить со мной, как с каким-то пацаном. Как он посмел говорить подобное? Не могу дождаться реванша, чтобы также исправить это. На этот раз последнее слово будет за мной.
Напомним, что реванш Усика с Дюбуа состоится 19 июля на стадионе Уэмбли в Лондоне. Их первый поединок состоялся в августе 2023 года и закончился победой Усика нокаутом в 9-м раунде.