Бывший чемпион мира Тони Беллью высказался о поединке Джервонты Дэвиса (30-0-1, 28 KO) и Джейка Пола. Слова британца приводит vringe.com:

Не собираюсь лгать. Если «Танк» Дэвис попадет по нему чисто, Джейк уснет. Потому что «Танк» обладает реальной мощью. Тренеры и все остальные будут льстить Джейку. Но когда он пропустит удар от парня, который бьет, он это почувствует. Джейку понадобятся перчатки на 16 унций. Потому что в стандартных 8-унциевых «Танк» уложит его спать. Я вам так скажу, «Танк» – это, наверное, самый яркий и зрелищный боец в мире.

Джервонта жестокий и беспощадный. Когда он попадает, когда он поражает, он уже не отпустит. Реальный финишер. Честно скажу, я до сих пор не могу переварить то, что он будет драться с парнем, который по габаритам является настоящим круизером.