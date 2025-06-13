Бывший чемпион мира в крузервейте Тони Беллью для Fightlens поделился мыслями о реванше обладателя титулов WBC, WBO, WBA и IBO в тяжелом весе Александра Усика (23-0, 14 КО) против чемпиона IBF Дэниела Дюбуа (22-2, 21 KO).

«Даниэль Дюбуа – 27-летний ветеран. Он столько всего прошел и столько пережил, но будет интересно посмотреть, изменит ли это ситуацию против Александра Усика.

Это опасный бой, но я думаю, что он его проиграет. Александр Усик заставит его вернуться туда, где он заставил его побывать в прошлый раз. Он подтолкнул его к тому, чтобы сдаться.

Я не называю Даниэля парнем, который сдается. Но он делал это в прошлом – от этого никуда не деться. Он уже сдавался, и первый раз, когда ты делаешь это, самый трудный, а потом ты просто продолжаешь.

Просто в этот момент он на волне успеха. Эта победа над Эй Джей подняла его до новых высот уверенности, но потребуется где-то пять или шесть раундов, чтобы выбить ее из него. Я думаю, что так и произойдет».