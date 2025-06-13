Белью ответил, за сколько раундов Усик нокаутирует Дюбуа в реванше.
Победа над Джошуа совсем ничего не значит
около 2 часов назад
Бывший чемпион мира в крузервейте Тони Беллью для Fightlens поделился мыслями о реванше обладателя титулов WBC, WBO, WBA и IBO в тяжелом весе Александра Усика (23-0, 14 КО) против чемпиона IBF Дэниела Дюбуа (22-2, 21 KO).
«Даниэль Дюбуа – 27-летний ветеран. Он столько всего прошел и столько пережил, но будет интересно посмотреть, изменит ли это ситуацию против Александра Усика.
Это опасный бой, но я думаю, что он его проиграет. Александр Усик заставит его вернуться туда, где он заставил его побывать в прошлый раз. Он подтолкнул его к тому, чтобы сдаться.
Я не называю Даниэля парнем, который сдается. Но он делал это в прошлом – от этого никуда не деться. Он уже сдавался, и первый раз, когда ты делаешь это, самый трудный, а потом ты просто продолжаешь.
Просто в этот момент он на волне успеха. Эта победа над Эй Джей подняла его до новых высот уверенности, но потребуется где-то пять или шесть раундов, чтобы выбить ее из него. Я думаю, что так и произойдет».
Бой пройдет 19 июля на Уэмбли. Первый поединок состоялся в августе 2023 года, тогда Усик нокаутировал британца в 9-м раунде.
Реванш между Усиком и Дюбуа состоится 19 июля в Лондоне.