Бен ответил, готов ли он драться с Райаном Гарсией
Звездный британец назвал свою главную цель
около 2 часов назад
Конор Бенн / Фото - ВВС
Известный британский боксер Конор Бенн (23-1, 14 KO) для Sky Sports поделился мыслями о возможном поединке против скандального американского супертяжа Райана Гарсии (24-2, 20 КО).
«Я буду драться с кем угодно, понимаешь? Если это приносит деньги – в этом есть смысл.
Но в конечном итоге я хочу мировое звание. Для меня главная цель – завоевать чемпионский пояс WBC.
Но если прилетит какое-то сумасшедшее предложение, от него же не отказываются, правда?».
Напомним, 20 сентября Бенн и Крис Юбенк-младший проведут реванш. В первом бою 26 апреля Крис победил Конора единогласным решением судей.
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