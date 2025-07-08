Известный британский боксер Конор Бенн (23-1, 14 KO) для Sky Sports поделился мыслями о возможном поединке против скандального американского супертяжа Райана Гарсии (24-2, 20 КО).

«Я буду драться с кем угодно, понимаешь? Если это приносит деньги – в этом есть смысл.

Но в конечном итоге я хочу мировое звание. Для меня главная цель – завоевать чемпионский пояс WBC.

Но если прилетит какое-то сумасшедшее предложение, от него же не отказываются, правда?».