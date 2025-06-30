Владимир Кириченко

Реванш британца Конора Бенна (23-1, 14 KO) и чемпиона IBO в среднем дивизионе его соотечественника Криса Юбенка-младшего (35-3, 25 КО) пройдет 20 сентября. Об этом сообщает The RIng.

Поединок состоится в Лондоне. Бой станет частью Riyadh Season и будет организован при содействии Sela, Boxxer и Matchroom.

Бой пройдет в лимите средней весовой категории с правилом повторного взвешивания – не более 10 фунтов набора после официального взвешивания, как и во время первого боя.

Вскоре после первой встречи боксеров, которая состоялась 26 апреля, стало известно, что реванш планируют провести в конце сентября. Единственным препятствием было согласование календаря матчей Тоттенхэм Хотспур в АПЛ сезона-2025/26.

Согласно расписанию, Тоттенхэм должен провести домашний матч 27 сентября против Вулверхэмптона, а 20 сентября команда играет на выезде против Брайтона.

Место проведения боя между Юбенком-младшим и Бенном 2 еще официально не подтверждено. Скорее всего, это будет стадион Тоттенхэм Хотспур, однако также рассматривается вариант с Уэмбли, который вмещает более 90 тысяч зрителей.

Напомним, 27 апреля на ивенте в Лондоне Юбенк-младший победил Бенна единогласным решением судей (116:112, 116:112, 116:112).