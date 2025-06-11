Усик: «Меня мотивируют люди, которые защищают мою страну и мою семью»

Чемпион признался, что деньги не дают ему запала

около 2 часов назад

Фото: Getty Images
Фото: Getty Images
Олег Шумейко

Олег Шумейко

Обладатель титулов WBO/WBA/WBC Александр Усик (23-0, 14 KO) ответил, кто мотивирует его продолжать выступать. Слова украинца приводит fightnews.info:

Меня мотивируют мои люди, которые защищают мою страну, которые каждый день защищают меня и мою семью. Украинские солдаты, украинские матери, украинские отцы. Просто украинцы – это моя мотивация.

Моя команда, потому что моя команда работает каждый день, каждую ночь, каждое утро, постоянно. Меня мотивируют люди, которые рядом со мной. Я сам мотивирую себя. Не деньги, потому что деньги – это хорошо, но если ты не работаешь усердно, то не будешь иметь денег. Прежде всего, это твой труд.

Александр Усик

Усик признался, где хочет провести следующий поединок.

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