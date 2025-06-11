Известный британский тренер Джо Галлахер поделился мыслями о втором поединке Александра Усика (23-0, 14 KO) и Даниэля Дюбуа (22-2, 21 KO). Слова наставника приводит vringe.com:

Усик тогда был в отличной форме, немного моложе. Даниэль тогда боксировал и всё прочее, и это была огромная возможность для него. Послушайте, Даниэль Дюбуа за последние 24 месяца стал невероятным бойцом. Те бои, которые он провел, в том манере, в какой он побеждал – от него веет уверенностью. Александр Усик был в больших боях, например, в двух поединках с Фьюри, и никто реально не знает, что это у него забрало.

Люди также не понимают, насколько он стар. Я думаю, Александр Усик – самый старый среди супертяжеловесов на данный момент. А Даниэль Дюбуа – это молодая пороховая бочка. Есть пословица в боксе, что хороший молодой боец побьет хорошего старого бойца. Может ли Даниэль победить? Да, может. Может ли Усик победить? Да, может. У Даниэля был успех в прошлый раз, но я просто считаю, что бокс Усика, его настрой, его набор навыков – он просто заставляет тебя постоянно думать, он ментально изнуряет множество бойцов. Как вы видели с Фьюри, он поймал его в районе 9-10 раундов. Даниэля Дюбуа, мне кажется, он остановил в 9 раунде. И они к тому времени были ментально изнурены. Я чувствую, что то же самое было и с Джошуа.

Если Даниэль сможет держать этот настрой, оставаться сильным, не быть ментально изнуренным, иметь успех, и, как говорил Дерек Чисора, просто работать, работать и работать... Я думаю, он получит удар, он не ограничится одним. Я считаю, у Даниэля Дюбуа очень хорошие шансы побить Усика. Тут дело еще в том, насколько быстро Усик сможет напомнить Даниэлю, где он, против кого он и завести его обратно в это тёмное место 8-9 раундов прошлого поединка. Дело за Даниэлем – не пропустить и дать знать Усику, что в этот раз с ним будет совсем другой оппонент. Показать, что он чемпион мира, показать: «Вот что я сделал с Джошуа, Хрговичем и сделаю сейчас с тобой. Вот такого рода нужен настрой».