Александр Сукманский

29 августа медиасервис MEGOGO будет транслировать в Украине вечер бокса в Лондоне, в рамках которого Денис Беринчик (19-1, 9 КО) проведет первый бой после утраты титула чемпиона мира WBO в легком весе. Соперником украинца станет британец Сэм Ноукс (18-1, 16 КО).

Права на трансляцию вечера бокса в Украине MEGOGO приобрел у DAZN, продолжив сотрудничество с одним из ведущих мировых спортивных стриминговых сервисов.

Напомним, MEGOGO также был официальным вещателем в Украине предыдущего боя Дениса Берінчика — против Кейшона Дэвиса в феврале 2025 года, когда украинец проводил первую защиту титула чемпиона мира WBO в легком весе. Таким образом, медиасервис продолжает транслировать ключевые поединки Дениса Берінчика для украинской аудитории.

Вечер бокса состоится на O2 Arena в Лондоне. Бой Берінчик — Ноукс пройдет в андеркарде главного события вечера — боя в супертяжелом весе между британцем Мозесом Итаумой и хорватом Филипом Хрговичем. Бой с участием украинца станет главным в андеркарде и будет предшествовать мейн-ивенту.

Трансляция вечера бокса на MEGOGO ориентировочно начнется в 20:15 по Киеву. Выход Дениса Берінчика на ринг ожидается около 23:00, а главный бой Итаума — Хргович — около 00:00. Время начала поединков может изменяться в зависимости от продолжительности предыдущих боев.

Событие можно будет посмотреть на MEGOGO по подпискам «Оптимальная», «Спорт» и всеми пакетами MEGOPACK. Для украинской аудитории медиасервис обеспечивает украиноязычную трансляцию. Она будет доступна в подразделе «Единоборства» в разделе «Спорт», а также на собственном канале MEGOGO Гонг и на отдельном поп-ап канале в разделе «Телевидение», который появится на сервисе в день события.

Подробности о трансляции и комментаторском составе MEGOGO сообщит в ближайшее время.

Для Дениса Берінчика это будет первый выход на ринг после поражения от Кейшона Дэвиса в феврале 2025 года. Тогда украинец утратил титул чемпиона мира WBO в легком весе, который завоевал в мае 2024-го в бою против Эмануэля Наваррете. Поединок с Ноуксом открывает для Берінчика новый этап профессиональной карьеры.

Сэм Ноукс подходит к бою с рекордом 18 побед и одно поражение, 16 побед одержал нокаутом. Для британца противостояние с бывшим чемпионом мира станет одним из ключевых поединков в профессиональной карьере.

Главным событием вечера станет противостояние Мозеса Итауми и Филипа Хрговича в супертяжелом весе. Начало поединка ожидается около 00:00 по Киеву.

Основные бои файт-карда:

Мозес Итаума — Филип Хргович, супертяжелый вес;

Сэм Ноукс — Денис Берінчик, легкий вес, 10 раундов;

Гвидо Вианелло — Мозес Джолли, 8 раундов;

Алоис Джуниор — Майк Перес, тяжелый вес, 10 раундов;

Кристиан Урсу — Бен Вон, бой за титулы чемпиона Великобритании и Содружества в полусреднем весе;

Организаторы могут вносить изменения в файт-кард и время начала поединков.