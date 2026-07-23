Владимир Кириченко

Британский боксер легкого дивизиона Сэм Ноукс (18-1, 16 КО) для The Ring поделился мыслями о поединке с экс-чемпионом мира в этом весе украинцем Денисом Беринчиком (19-1, 9 КО).

Если говорить о Беринчике, то многие в первую очередь вспоминают его бой с Кейшоном Дэвисом, в котором тот полностью доминировал. В то же время у Беринчика были хорошие победы – над Менди и Наваррате, где он выглядел очень убедительно. Во время подготовки ты больше обращаешь внимание на те успешные бои, а поражение от Кейшона отодвигаешь на второй план?

«Да. Потому что Кейшон – это исключительный боец. Он не такой, как все остальные, он совсем другой.

Поэтому мы больше анализируем другие поединки Беринчика, хотя и из боя с Кейшоном тоже можно сделать определенные выводы. Просто Кейшон очень легко справился с ним, еще и несмотря на все давление, которое тогда на нем было.

Но это не меняет того факта, что Беринчик – очень хороший боксер. Поражение от Кейшона Дэвиса не означает, что он вдруг стал слабым или что теперь меня ждет легкий бой только потому, что Кейшон его победил.

Так что да, из того боя можно вынести определенные уроки. Но, выходя на ринг, я все равно понимаю, что передо мной опасный соперник. Это боец, который вполне способен создать проблемы. Именно на этом я и сосредоточен».

Поединок между Беринчиком и Ноуксом состоится 29 августа в андеркарде боя Мозес Итаума – Филип Хргович. Вечер бокса пройдет на O2 Arena в Лондоне.