Владимир Кириченко

Бывший чемпион мира в легком дивизионе украинец Денис Беринчик (19-1, 9 КО) прибыл в Лондон на бой с британцем Сэмом Ноуксом (18-1, 16 КО).

Поединок состоится 29 августа в андеркарде шоу Мозес Итаума – Филип Хргович на O2 Arena в Лондоне.

Денис Беринчик / Фото - Instagra

В последний раз 38-летний украинец проводил бой в феврале 2025 года, когда проиграл нокаутом Кишону Дэвису и лишился титула чемпиона мира WBO. После этого Денис перенес две операции на плече.

Напомним, Беринчик под руководством экс-тренера Усика и еще одного известного специалиста готовился к бою с Ноуксом.